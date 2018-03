"Pampita" recordó a su hija Blanca con un texto

09/03/2018 -

En el Día de la Mujer, "Pampita" Ardohain compartió en Instagram un desgarrador texto, de la autoría de Lorena Pronsky, que la identifica con la pérdida de su hija Blanca.

"Me gusta porque no se le nota que está rota. Me contagia esa idea de que se puede seguir a pesar de tener un corazón despedazado. Yo sé que así lo tiene. Le falta una pieza de esas que nunca más va a encontrar. Ella va a vivir sin una parte para siempre. Con un corazón desarmado que nunca va a armarse de nuevo. Pero ella se para igual", arranca el texto y continúa: "Ella se sigue parando. No está sanando. No va a sanar. Lo sabe. Sigue. Ella sigue caminando con ese vacío incrustado en el pecho. Extraña. Y está hecha pelota. No es careta. No es valiente. Es una mujer que, rota, camina igual".