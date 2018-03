Magalí Tajes regresa a Santiago del Estero con "Los Otros", un unipersonal más íntimo

13/03/2018 -

Hace 5 años que se dedica al stand up, y recorre la Argentina y países limítrofes con un espectáculo que siempre combina risas y reflexión.

Ahora, la comediante vuelve a la "Madre de Ciudades" para presentarse hoy, a las 21.30, en el Fórum con un show más íntimo, recorriendo nuevos caminos y profundizando su estilo característico para el stand up, el cual ya demostró durante su gira con "Rayuela".

"Hace 5 años que me dedico al rubro, los primeros 3 fueron en bares, donde las experiencias fueron más duras, porque muchas veces la gente desconocía que había show de stand up y algunos no querían ser interrumpidos, pero esas experiencias me entrenaron mejor. Ahora no hace falta explicarle al público lo que es el stand up, y eso me permite concentrarme en ofrecer un mejor show", contó sobre la experiencia adquirida a lo largo de este tiempo, durante el cual también participó en "Comedy Central"

La joven es furor en las redes sociales. Sus videos se difunden no solo por youtube sino que también llegan a sus seguidores a través del Facebook y del whatsapp. Magalí Tajes estudia Psicología en la UBA, y eso junto al humor hacen una buena combinación de virtudes para su espectáculo.

"Me parece que a veces nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos y hacerlo yo misma, si bien, a veces, me quita intimidad también genera que alguien hable de su vida y pueda curar algo, y eso me gusta. Me gusta conversar con la gente siendo honesta", reveló Magalí a EL LIBERAL antes de su arribo.