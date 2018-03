Harvey Weinsten estaría pensando en filmar un documental autobiográfico

15/03/2018 -

El productor de Hollywood, cuyo nombre ganó (mala) fama a partir de las numerosas denuncias que recibió por acoso y abuso sexual de parte de diferentes actrices invirtió 47.000 euros en una terapia para "gestionar la ira y los comportamientos adictivos". Y ahora en un intento por relanzar su carrera como productor, Harvey Weinstein estaría pensando en filmar un "documental autobiográfico".

Según The New York Times, el trabajo sería "el más ambicioso" de la carrera de Weinstein, que por los escándalos fue despedido de la presidencia de su propia compañía, The Weinstein Company; y también del Sindicato de Productores y de la Academia de Hollywood, a lo que se sumó el pedido de divorcio de su mujer, Georgina Chapman, según lo consignó Clarín. Para poner fin a su comportamiento adictivo, Weinstein se internó durante 45 días en Gentle Path at The Meadows, en Scottsdale, Arizona, de acuerdo con lo publicado por la revista Vanity Fear, el mismo centro médico en el que en su momento se instalaron el golfista Tiger Woods y el actor Kevin Spacey. Para tener mayor intimidad, según Los Ángeles Times, Weinstein se hospedó en un complejo de departamentos "de lujo" cercano a la clínica, con gimnasio 24 horas, spa y pileta climatizada.