Piazza: "Cuida a tu nena, después no te quejes cuando venga violada"

Fotos Roberto Piazza.

Hoy 10:15 -

El diseñador Roberto Piazza, se encuentra en el centro de la polémica, luego de haber realizado contundentes declaraciones respecto a los abusos sexuales y a las denuncias que en los últimos tiempos realizaron distintas actrices.

En diálogo con Tomás Dente, Piazza pronunció: "Vamos a poner las cosas sobre el tapete: si vos no querés que te pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá que la nena no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un lugar, un país, donde todo es peligroso. Después, no te quejes cuando la nena venga violada. Vamos a cuidar y a educar de verdad".

Luego, apuntó contra las actrices que denunciaron haber sido víctimas de acosos sexuales: “No jodamos con las boludeces que hablan. Y el feminismo, ultrafeminismo exaltado de que me acosó, me metió la lengua muy adentro... no tergiversemos las cosas, señoras".

Te recomendamos: Piazza sobre la inseguridad: "Al delincuente lo descuartizo y me hago un asado"

Sin anestesia, continuó: "No me deprimas a una mamá o a un nene al que el padre lo viola de verdad. Yo tengo videos de bebés de seis meses donde el padre lo está fornicando y lo mata. Eso es diabólico, lo otro es pavada farandulera".

"Después se tergiversa que una mujer adulta, metida en el ambiente de lo que es la farándula, donde está mostrando las tetas en el medio de Mar del Plata para promocionar su obra de teatro... después vienen a decir que un capocómico les dijo cositas chanchas al oído... ¡No me jodan!", dijo con énfasis.

Sus declaraciones causaron revuelo en las redes y rápidamente su nombre se convirtió en tendencia.