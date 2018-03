Fotos Esmeralda Mitre, muy cariñosa con un empresario santiagueño

21/03/2018 -

La actriz y modelo Esmeralda Mitre fue sorprendida este fin de semana con quien sería su nueva pareja, el santiagueño Pablo Escontrela, situación que no fue desmentida en el círculo íntimo del joven empresario local. La mujer es hija del director de diario La Nación, Bartolomé Mitre, es actriz de cine y televisión, y durante 2017 incursionó en el canto, razón por la cual se presentó durante el verano esteño con su banda "Flying Dancers". La relación entre ambos habría surgido a partir de amigos en común y en distintas reuniones sociales. El empresario santiagueño reparte su tiempo entre sus actividades laborales en la provincia -posee una empresa ganadera y estaciones de servicios entre otros emprendimientos- y por su actividad cuenta con varios amigos en la Capital Federal a la vez que también es habitué de las playas uruguayas de Punta del Este. En febrero de este año y tras nueve años de relación con el ex ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, la actriz y el ex funcionario confirmaron su separación. Las fotos que publicó el portal de la revista Gente, luego reproducidas por Infobae, la muestran por primera vez en un lugar público y con gestos cariñosos hacia un hombre, en este caso el santiagueño Pablo Escontrela. Fuentes allegadas al empresario, confirmaron que esas imágenes se tomaron justo antes de que él subiera al avión que lo traería de regreso a Santiago desde la Capital Federal el lunes último. También trascendió que el sábado habrían participado con unos amigos de una cena en una comida social y el domingo, almorzaron juntos en un restaurante de la Costanera. "El dice que son solo amigos, nada más", fue la respuesta de una persona que integra el círculo más íntimo de su familia. Las cuatro fotos publicadas por Gente, muestran al santiagueño en compañía de la actriz y en dos de ellas, se deja ver un abrazo y una caricia en lo que parecería terminar en un beso. Gestos que, a priori, irían más allá de una simple amistad como él les asegura a sus allegados.