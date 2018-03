"Riendas libres" lleva "El amor como bandera" al patio del "Indio"

24/03/2018 -

El patio del "Indio" Froilán, ese pedazo de tierra que recibe a cientos de personas dispuestas a dejarse envolver por la magia del monte santiagueño, al son de la música y la danza, recibirá este domingo, a "Rindas libres", el trío compuesto por Peteco Carabajal, Homero Carabajal y Martina Ulrich, que plantará bandera con su nuevo disco.

El espectáculo está previsto para las 21, y pensado como el cierre de una fiesta de domingo. "Nos vamos a dar el gusto de presentar nuestro espectáculo en el patio del "Indio" sin modificar su esencia. Solo vamos a llevar el sonido y algunas luces para sumar a lo que ya es ese escenario natural", contó Martina, (la hija de Claudia Cárpena, quien también es madre de Homero Carabajal).

Con el disco "El amor como bandera", que salió al mercado en septiembre del 2017, y que acerca al público un repertorio completamente nuevo, Peteco dejó a un costado su carrera como solista, para entregarse a la experiencia de compartir creaciones, escenarios, presentaciones y giras con sus dos hijos, bajo el nombre de "Riendas libres". Y la cosecha ya lo está haciendo felices, según comentó Martina Ulrich, en diálogo con EL LIBERAL.

"La verdad es que estamos muy contentos porque si bien la gente siempre espera ‘Puente Carretero’, lo que también nos hace felices, recibe muy bien todo el nuevo repertorio. La gente tiene paciencia para escuchar y lo recibe de buena manera, con gusto", señaló Martina.

¿Se necesita paciencia para abrirse a nuevas canciones?

La gente de por sí, por ansiedad, espera lo conocido. Cuando le das algo nuevo, por ahí reacciona o por ahí no tiene la paciencia para escuchar y recibirlo. Por suerte, estamos teniendo una apertura del público a lo nuevo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer con el disco. Sin volvernos locos vamos cumpliendo objetivos chicos que tenemos.

¿Cuál es el aporte de "El amor como bande ra" al cancionero folclórico?

Desde el punto de vista de la composición aporta la frescura, la nueva poesía de Homero ensamblada con la sabiduría de Peteco y lo tradicional. Creo que en cuanto a composición es muy interesante la propuesta, ya que acerca lo tradicional y lo moderno de una manera amalgamada.

Si tendrías que re sumir el mensaje de este material discográfico, ¿cómo lo harías?

El amor en si mismo atraviesa todo el disco. No el amor que hace referencia directamente a la pareja, aunque también aborda ese costado, sino el amor hacia uno mismo, hacia las personas, la familia, hacia la vida, las pasiones, la música; el amor en todas sus formas; porque como dijo Frida Khalo, "si no hay amor, que no haya nada".

El trío "Riendas libres" está presentándose en Córdoba, de allí vendrá el domingo para compartir su disco en el Patio del "Indio", luego volverá a Buenos Aires y el 30 de marzo estarán nuevamente en suelo santiagueño, más precisamente en Frías, en el Festival "Por amor al sol".