Susana Giménez le pidió disculpas a Laurita Fernández y le deseó suerte en su debut en la obra teatral "Sugar"

26/03/2018 -

Susana Giménez reapareció en los medios y, como pasa siempre, quedó en el ojo de la tormenta a raiz de sus declaraciones.

La diva tuvo una sorpresiva reacción cuando le preguntaron por Laurita Fernández, próxima protagonista de "Sugar", obra que produce la animadora. "¿Quién es Laurita?", lanzaba "la Su" en un video que se filtró en las redes sociales.

En medio de la polémica y a poco que debute Laurita en lugar de Griselda Siciliani, Susana se disculpó con la novia de "Fede" Bal por el exabrupto.

La bailarina se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y recibió las disculpas de Susana vía conversación telefónica.

"Por supuesto sé quién es Laurita Fernández", destacó Susana. "Te quiero desear toda la suerte del mundo. Te voy a ir a ver. No sé si será el día del debut", dijo Giménez en referencia al 4 de abril, día del debut de Laurita.

Consejo

Luego la propia bailarina aprovechó la charla con Susana para pedirle un consejo. "No se puede dar un consejo, si te han elegido es por algo. Relajada, simpática, sonreí mucho", expresó Giménez.

"Perdóname por lo del otro día. No soy agresiva, nunca me quiero pelear con nadie. Me salió eso y se armó un conventillo. Te pido disculpas", remarcó Susana.