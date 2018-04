Diego Maradona estalló contra Claudia Villafañe y su pareja

04/04/2018 -

A Diego Maradona le bastaron seis minutos para arremeter con tra su exmujer, Claudia Villafañe, y la actual pareja de ésta, Jorge Taiana, tras haberse ausentado en la boda de su hija Dalma con Andrés Caldarelli. A través de un audio enviado a Jorge Rial, para el programa Intrusos, Maradona explicó el porqué de su faltazo al casamiento. "No sé por qué se arma todo este candombe. Porque yo lo hablé con Dalma, le dije que si yo podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias de las que nadie habló", dijo haciendo referencia a su equipo Al Fujarah, que ese sábado del casamiento disputó un partido. Y siguió: "Se lo había dicho a Dalma: ‘Si no me toca partido, yo voy. Si me toca partido, no, porque tengo treinta familias por las que tengo que trabajar para darles de comer’. No se crean que todos en Dubai son multimillonarios. Hay pibes a los que hasta les faltan botines y han hecho todo un esfuerzo". Después le dedicó algunas palabras a su ex mujer. "Y lo del regalo... está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Me dolió la programación (de la fecha), por supuesto. Me hubiese gustado estar con mi hija y entrar del brazo, orgulloso como estoy de Dalma. ¿Por qué no esperar tres semanas más? Si mi hija ya vive hace cuatro años con su pareja, que es hoy su marido", preguntó, en alusión al pedido que hizo para un cambio de fecha. Después deslizó que el actual novio de Claudia "vive" a costillas de ella. "‘Pedile un recibo de sueldo a Tontín, de dónde, ni de Casa Tía". Después de escuchar los audios de su padre, Dalma Maradona salió a aclarar, a través de un mensaje de texto enviado a la periodista Débora D´Amato: "Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo".