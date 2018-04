Fotos Natacha Jaitt declara hoy ante el fiscal por las denuncias en lo de Mirtha Legrand

Hoy 07:46 -

Después de las acusaciones, sin pruebas, que disparó contra periodistas, conductores y famosos en el programa de Mirtha Legrand, y tras su furiosa huida de los Tribunales de Comodoro Py, Natacha Jaitt deberá presentarse a declarar este viernes -con las supuestas evidencias- a pedido de la fiscal María Soledad Garibaldi en el caso que investiga sobre los abusos a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente.

Así lo confirmó el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, durante una entrevista con Radio Continental. Al mismo tiempo, reveló que ese mismo día, el ex delantero de Independiente y la Selección Argentina, Daniel Bertoni, también deberá declarar en el marco de la investigación por abuso sexual de menores en el club de Avellaneda.

"(María Soledad) Garibaldi me confirmó que hoy mismo que iba a citar a Bertoni y a Jaitt para que se presenten mañana a prestar declaración testimonial", aseguró Conte Grand. Cabe recordar que Jaitt había dicho el sábado por la noche que tenía información y pruebas sobre una red de pedofilia que operaba en los clubes, en la que también estaban vinculados algunos famosos.

Al mismo tiempo, Bertoni se ganó la citación de la fiscal producto de su llamativa frase al decir que los casos de abuso sexual en las inferiores "existieron siempre" y que fue "una suerte" que ahora lo denunciara las autoridades del Club Atlético Independiente.













Por otra parte, Conte Grand se refirió a la conferencia de prensa que brindó el miércoles 4 de abril junto a Garibaldi. "La intención fue dejar asentado que vamos a continuar poniendo el foco en la investigación y no nos vamos a dejar perturbar por cuestiones ajenas", aclaró.

A su vez, en declaraciones con el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con vos, el jefe de los fiscales bonaerenses remarcó que hay que "estar preparados para que se repitan este tipo de situaciones que intentan viciar la investigación porque, evidentemente, estamos orientados hacia algo que los sectores involucrados quieren evitar que se sepa".

En ese marco, aseguró que "sería absurdo pensar que toda maniobra concluyó apenas en una difusión pública" y llamó a estar "preparados y alerta" para lo que pueda suceder. A raíz de esto, y luego de su escandaloso paso por Tribunales, Jaitt denunció que quisieron hacerle "una cama" y pidió la protección de la justicia para poder brindar todas las pruebas que tiene en su poder.

"Quiero aclarar que tengo todo para aportar a lo que la fiscal necesite para colaborar con la causa de pedofilia, pero que me citen como corresponde y con protección del sistema judicial por los chicos", había dicho la mediática conductora radial.

Y cerró: "Esto es muy grave y no voy a parar hasta que caigan uno a uno. Cuando sienta que el sistema judicial me protege, voy a aportar todas las pruebas que tengo y mis testimonios. Porque si no fuera por una policía mujer que me ayudó, hoy no estaría viva".