Un superhéroe solidario conoció al hijo del "Chavo"

Fotos Di Stéfano (izq.) junto con Gómez Fernández (centro) y González (der.), en su rol de "Quico".

07/04/2018 -

Luis Di Stéfano, el salteño que recorre los hospitales del país disfrazado del "Chavo del 8" para ayudar a los que más necesitan, hizo realidad su propio sueño: se encontró, en Buenos Aires, con Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaño, creador del "Chavo", "Chespirito" y "El Chapulín Colorado", entre otros personajes.

Di Stéfano, quien vive en Santiago desde hace quince años con su esposa y dos hijos, le había adelantado a EL LIBERAL en noviembre de 2017, acerca de lo avanzada que estaban las gestiones para conocer al hijo del actor mejicano que dio vida al personaje que él recrea para realizar sus acciones solidarias en gran parte de la Argentina.

Roberto Gómez Fernández, heredero de todos los derechos de autor de su admirado padre, recibió a Di Stéfano en el hall de un hotel porteño. Luis contó que fue a la cita junto a "Kiko", el personaje que encarna Gustavo González, un mendocino que se le asoció en los caminos de la vida solidaria.

"Estoy muy agradecido de Luis, que hace esta labor enfundado como el Chavo o el Chapulín. Y yo le pido a la gente que lo sigan porque su labor sirve a la gente. Entonces sigan a Luis, a Gonzalo y a su equipo", dijo Gómez en un video que mandó Luis al diario El Tribuno.

"Cuando los vi me puse a llorar como un niño. Fue emotivo y no podía parar las lágrimas. Me dijeron que es el mejor homenaje que le pueden hacer a Chespirito. El hijo me dijo que es un orgullo que el mejor recuerdo que tengan de su padre es llevando alegría a los niños enfermos de todos los hospitales del país", resaltó Di Stéfano.

"Nos dio el aval de seguir con esta tarea y me nombró como el Chavo del 8 argentino y tener ese aval y reconocimiento es fundamental para que sigamos con nuestra tarea solidaria", resaltó Luis.

La historia de Luis se remonta al menos 10 años atrás cuando comenzó a llevar alegría disfrazado del Chavo del 8 por los hospitales de Salta y a organizar movidas solidarias para las causas más difíciles. Esta actividad también lo desarrolla desde que llegó a Santiago y se radicó en la "Madre de Ciudades".

Contó que lo llenaron de regalos. Le dieron agendas, remeras, gorras y otras cosas.

"Nosotros llevamos nuestra solidaridad con mucho orgullo y respeto al personaje. Es una felicidad muy grande que el hijo de Chespirito nos apoye y nos avale", remarcó Di Stéfano con inocultable orgullo por su encuentro con el hijo de su artista adorado.