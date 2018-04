Actor de "La Casa de Papel" visitará a Francese

15/04/2018 -

El actor Enrique Arce es "Arturito", el gerente de la Casa de la Moneda, el escenario en el que se desarrolla la historia que cuenta la exitosa serie "La Casa de Papel" y en una reciente entrevista adelantó que vendrá a la Argentina para encontrarse con Belén Francese.

El vínculo entre la vedette y el actor español surgió a través de las redes sociales. Como cualquier "mortal", Belén hizo un comentario en el perfil de Instagram de "Arturito", impulsada por el fanatismo que despertó en gran parte de los argentinos la ficción de Netflix, y por casualidad, o no, Arce le contestó. En ese contexto se produjo un intercambio que se inició con el comentario de Francese: "Me encantó tu trabajo, sos un groso, grande, me encantó, felicidades"; la respuesta del español, "muchas gracias", y la invitación de ella: "Mirá mi foto, dale algún like". Enrique "Arturito" Arce lo hizo y comenzaron a seguirse.

"Hemos mantenido alguna conversación, es una mujer linda por dentro y por fuera, evidentemente. Yo no sabía que era famosa, no sabía quién era, pero me gustó su manera de escribir, y conectamos. También, a través de un compañero vuestro, me dijo que la busque porque es muy conocida aquí, así que ya lo hice y quedamos en vernos en Buenos Aires", contó el actor en una entrevista vía skype con A24.

El actor de "La Casa de Papel" viajará pronto a Buenos Aires para hacer algunas acción de marketing junto a una productora. Y en tono de risa, señaló: "Ya me habeis endosado una novia ahí, en Argentina".