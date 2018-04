A los 96, "Vitillo" lo festejará en su tierra

17/04/2018 -

"No solo lo extraño, sino que sueño que camino por Santiago del Estero", suele decir Víctor Manuel "Vitillo" Ábalos, prestigioso artista nacido en Santiago un 30 de abril de 1922. Y es que, para atenuar esa nostalgia, desde hace un tiempo ha decidido celebrar su cumpleaños en la tierra que lo vio nacer. Conforme a esta decisión, "Vitillo" vendrá a la "Madre de Ciudades" a fines de este mes para levantar su copa y festejar junto a sus seres amados.

Pero, este cumpleaños será especial ya que, como dato destacado, el artista estrenará "Ábalos, una historia de 5 hermanos".

Este documental sobre aspectos de la vida y obra de Los Hermanos Ábalos, tendrá su avant premiere el 2 de mayo próximo en el Centro Cultural del Bicentenario, mientras que el estreno nacional será el 3 de mayo en el Espacio Incaa del Cine Teatro Renzi, de La Banda, de donde es oriundo el padre de Napoleón Ábalos ("Machingo"), Adolfo Ábalos, Roberto Ábalos, Víctor Ábalos ("Vitillo") y Marcelo Raúl Ábalos ("Machaco"), con la presencia de la directora, Josefina Zavalía Abalos y sus protagonistas.

Así lo confirmó a EL LIBERAL la realizadora de este filme que se rodó en escenarios naturales de la "Madre de Ciudades" y de la "Cuna de Poetas y Cantores".

La película comienza su gira en la cuna del folclore y la provincia que vio nacer a estos hermanos santiagueños. A partir de este punto de inicio, la película recorrerá las provincias de Tucumán, La Rioja, Jujuy, Salta, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Córdoba para finalizar el 7 de junio su estreno en la Ciudad de Buenos Aires, en el Malba y el Gaumont, emblemáticas salas de la capital argentina.

Protagonizada por "Vitillo", último integrante del popular conjunto de música folclórica Los Hermanos Ábalos, "Ábalos, una historia de 5 hermanos" es mucho más que un documental: es el registro de una experiencia musical que lleva a "Vitillo", a sus vitales 88 años (tenía esa edad cuando lo filmó), a asociarse en un proyecto con su sobrino nieto Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas, para revalorizar el legado del grupo y a la vez inspirar a las nuevas generaciones con su sabiduría y energía.

El resultado fue la grabación del álbum El Disco de Oro, Folklore de 1940, del que participaron artistas como Juanjo Domínguez, Jaime Torres, Liliana Herrero, Hilda Herrera, Peteco Carabajal y Facundo Saravia, Jimmy Rip, Leopoldo Federico,entre muchos otros, que ganó en 2017 el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore.

Este documental musical dirigido por Josefina Zavalía Ábalos y Pablo Noé tuvo su premiere mundial en el 32º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y ganó el premio a la Mejor Película de la sección FilmMusic Fest en el 21º Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

"Es este un homenaje en vida a quien escribió gran parte de la historia de nuestra música", destacó la directora en su entrevista con EL LIBERAL.

Este filme se rodó también en escenarios naturales de Santiago y de La Banda.

"No solo lo extraño sino que sueño que camino por Santiago del Estero. En la distancia se agrandó mi amor a Santiago, tenía 17 años, no era ni grande ni chico, cuando llegué a Buenos Aires. En 1939, dejamos mi provincia, fue muy duro, eran unos lagrimones los que se me caían, estuve tres días sin salir a la calle, del miedo a que me pise el tren o el tranvía y de a poco comencé a salir muerto de miedo y me fui acostumbrando. Fue una conmoción", sostiene un siempre nostálgico "Vitillo".