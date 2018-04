Diego Boneta ya es Luis Miguel para Netflix

23/04/2018 -

El actor y cantante Diego Boneta es el nuevo "Luis Miguel", por lo menos en la serie de Netflix que estrenó la biografía sobre "El Sol", y que ya genera gran expectativas entre sus millones de fanáticos del mundo entero.

Boneta tiene 27 años, y según confesó hace poco siempre tuvo ganas protagonizar una película sobre Luis Miguel movido por su propio fanatismo. En esta ficcion no sólo pone el cuerpo sino también la voz para los temas que se escucharán a lo largo de 13 capítulos, lo cual lo mantuvo preparándose durante un año entero con el productor del intérprete de "Cuando calienta el sol", Kiko Cibrián.

"Yo le admiro mucho que haya tenido la valentía de abrirse y contar todo, aunque sea su versión. Todos sabemos lo que vale su privacidad y que diga ‘vamos a contar todo’ es guau, yo no podría hacer eso", le dijo Boneta a Diarioshow durante una entrevista en México.

Y reveló: "Cuando él vio nuestra reconstrucción del clip ‘Cuando calienta el sol’, me abrazó y me dijo ‘Ese soy yo’. Nunca me voy a olvidar ese momento".

Para componer al cantante en sus maneras de moverse y de hablar, Diego Boneta se entrenó con Juan Carlos Coraza, el maestro del actor español Javier Bardem, según lo contó al diario La República. "Con él descifré al personaje, humanicé al mito, no solo a un Luis Miguel delante de cámaras sino detrás de ellas. La investigación fue muy intensa", señaló al tiempo que confesó que se reunió con gente que lo conoció a mediados de los 80, para descubrir cómo era, sus tics, el perfume que usaba, sus ademanes, qué palabras usaba.

"Antes lo admiraba como artista, ahora también como persona. Esta serie va a generar empatía con él, por lo que le tocó vivir, y a pesar de todo lo que sacrificó y por lo que pasó, sigue aquí", dijo Boneta.

El cantante y actor mexicano también contó que para Luis Miguel, la Argentina es un país muy especial, desde el lado materno, y que a su criterio, los mejores recitales los dio aquí.

A diferencia de la mayoría de las series que llegan a Netflix, los trece capítulos no podrán verse con continuidad inmediata, sino que habrá que esperar al próximo domingo para sentarse frente al televisor y ver la segunda entrega. Así hasta el final.

Después de haber trabajado en varias telenovelas, haberse lanzado como solista en el 2005, y haber formado parte de grandes producciones estadounidenses como "Pretty Little Liars", ahora Diego Boneta no solo abrazó el proyecto de tomar "prestada" la identidad de Luismi, sino que ya tiene en carpeta una película que empezará a rodar en junio. Será parte del elenco de la nueva "Terminator", bajo las órdenes de James Cameron.