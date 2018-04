El video viral de Anthony Hopkins que sorprendió a todos

Hoy 16:24 -

El actor de 80 años, Anthony Hopkins, compartió en su perfil de Twitter un video que generó sorpresa y furor entre sus seguidores.

El artista, conocido por sus películas como el "silencio de los inocentes" o "Hannibal", quiso homenajear, a través de un video, a su colega Jack Nicholson, quién cumplia 81 años.

En el video se puede ver al actor realizando todo tipo de muecas y gestos faciales a la vez que contorsiona su cuerpo al ritmo de una música que no hace más que acrecentar el estupor que provoca verlo realizando tal cosa.

Los usuarios de Twitter, trataron de buscarle sentido al clip. Algunos opinan que el actor británico estaba rindiendo homenaje a Jack Nicholson quien cumplia 81 años, ya que Hopkins escribió debajo del video: "Esto es lo que pasa cuando hay mucho trabajo y poca diversión...", algo similar a lo que Nicholson dice en "El Resplandor" de Stanley Kubrick: "Mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un tipo aburrido".

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6