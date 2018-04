Nai Awada denunció una campaña de desprestigio contra ella y su familia

Fotos Naiara Awada hizo su descargo por Twitter y por televisión.

24/04/2018 -

Tras una larga ausencia mediática, Naiara Awada, la sobrina de Juliana, la mujer del Presidente Mauricio Macri, había vuelto a la vida pública sin escándalos. Pero la calma le duró poco. Nai reapareció en Twitter y, luego, en el programa "Los Ángeles de la Mañana" para denunciar que el boliche en el cual trabaja inició "una campaña en mi contra y de mi familia".

Según comentó, el mal momento que vivió se inició en su camarín, cuando dos miembros de seguridad ingresaron en el momento en el que Nai estaba "a upa" de un joven y dándose un beso. "Pidieron que me echen porque no podía estar haciendo semejante asquerosidad", contó, y desafió: "Muestren pruebas si estaba garchando en un camarín con mi compañero de trabajo".

"Me maltrataron y recibí mensajes espantosos de mi jefe. Además, me amenazaron con difundir el video, pero que lo muestren porque no estaba haciendo nada malo, lo único que puede parecer polémico es que yo estaba a upa del chico", comentó, según lo reflejó Teleshow.

Nai, hija del actor Alejandro Awada, renunció, pero aclaró: "Los voy a hacer mierda por maltrato y difamación e injurias".