"Veníamos muy fuerte, dimos tres tumbos y yo salí saltando por la ventanilla"

25/04/2018 -

Visiblemente consternado y con las lesiones que el accidente dejó en su cuerpo, "Juan" (nombre ficticio) -uno de los ocupantes de la camioneta Toyota Hilux- contó cómo se produjo el choque que se cobró la vida de Julieta Ferreyra.

"Pasamos la noche en la casa de Agustín (quien conducía el vehículo), allí comimos lomito y tomamos gaseosa. Otro amigo y yo habíamos regresado de jugar al fútbol", sostuvo el menor al iniciar el relato.

"Nosotros esperamos que el papá de Agustín se fuera dormir y allí le sacamos la camioneta. Nuestro objetivo era ir a la costanera", reveló. "Más tarde, continuó diciendo, no pudimos pasar porque había mucho operativo, pero antes de eso fuimos hasta la 9 de Julio a buscar a las tres chicas. Después nos dirigimos a la zona del zoológico, donde estuvimos tomando una gaseosa".

"Juan" remarcó que cerca de las 5.45 decidieron regresar a la casa de Agustín. "Cuando queríamos volver a su casa a dejar a las chicas pasó lo que todos saben. Veníamos por la Urquiza, a una velocidad bastante fuerte y por lo visto él (por el conductor del auto) también".

Sobre los recuerdos del impacto, el menor relató: "Él nos agarra en la ‘cola’. Obvio Agustín logró volantear, pero igual dimos tres tumbos. Yo estaba consciente, salté por la ventanilla y después salen mis amigos y las chicas".

Luego continuó diciendo: "Me lavé la cara porque me salía sangre de la nariz, cuando volví hasta la camioneta ya estaba la ambulancia y se la llevaban a Julieta. Tenía una herida grave en la cabeza. Es una imagen que no la olvidaré".

Antes de terminar con su relato el adolescente sostuvo que "los únicos que tenían puesto el cinturón de seguridad eran Agustín y otro de mis amigos. Yo y las chicas no". Además aclaró: "No tomamos alcohol. Ninguno bebe alcohol, inclusive somos chicos que nos cuidamos, jugamos al fútbol, vamos al gimnasio. Nosotros no tomamos alcohol". En el fatal choque, donde la camioneta impactó con un Peugeot 206, murió Julieta Ferreyra cuando era trasladada al Regional.