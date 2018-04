Fotos Telefé jugará fuerte con "100 días para enamorarse"

25/04/2018 -

A partir del 7 de mayo, a las 21.45, Telefé (en Santiago del Estero la emitirá Canal 7) comenzará a emitir "100 días para enamorarse", una comedia romántica con un elenco de excepción: Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín. También son parte del elenco Pablo Rago, Juan Gil Navarro, Jorgelina Aruzzi, Ludovico Di Santo, Manuela Pal, Michel Noher, Leticia Siciliani, Marita Ballesteros, Mario Pasik y Osvaldo Laport. De esta manera, "100 días para enamorarse" competirá con "Simona", la ficción de El Trece. "100 días para enamorarse" cuenta la historia de dos amigas, Laura y Antonia, que ponen a prueba sus vínculos amorosos. Ellas son amigas de toda la vida, pero son el agua y el aceite, se adoran y se complementan. En las parejas de ambas hay amor y desgaste; el paso del tiempo las encuentra sosteniendo un matrimonio de 18 años y con hijos. La vida pone a Antonia y Laura, al mismo tiempo, ante un nuevo desafío. Las dos concluyen que están en una etapa en donde pareciera quedarles sólo una oportunidad para que las cosas sean diferentes. ¿Estarán dispuestas a poner a prueba el amor? La onda expansiva de la decisión de Laura y Antonia también hará que todas las parejas del grupo de amigos del cual forman parte, comiencen a cuestionarse sus vínculos y relaciones. En "100 días para enamorarse" compartiremos el devenir de las nuevas familias y parejas en todas sus formas, intentando entender de qué hablamos hoy cuando hablamos de parejas y de amor. Los personajes * Carla Peterson: Laura Contempomi, abogada, casada con Gastón y mejor amiga de Antonia. * Nancy Duplaa: Antonia Salinas, hija única y casada con "Coco", trabaja en el mercado inmobiliario. * Luciano Castro: Diego Castelnuovo, médico ginecólogo, atlético, soltero y un seductor nato. * Juan Minujín: Gastón Guevara, abogado, muy encantador y hábil para las relaciones sociales, ahí radica su éxito laboral. * Pablo Rago: "Coco" Carulias, marido de Antonia que se hizo cargo de su hija, oriundo de Rosario sueña con ser músico exitoso. * Osvaldo Laport - Gino Salinas, de clase media, padre de Antonia, que la crió solo luego de la muerte de su esposa. * Ludovico Di Santo - Paul Contempomi, hermano menor de Laura, con quien tiene una relación muy cercana. * Marita Ballesteros - Bea Contempomi, de clase media alta, esposa de Miguel y madre de Laura y Paul. * Mario Pasik - Miguel Contempomi, de clase media alta, esposo de Bea y padre de Laura y Paul. * Maite Lanata - Juani, hija única de Antonia, criada por su madre, su abuelo Gino y Coco. * Franco Rizzaro - Rodrigo, 17 años, hijo mayor de Laura y Gastón.* Jeremías Batto Colini - Santiago, 10 años, hijo menor de Laura y Gastón. El inicio El 20 de febrero de 2018, se realizaron las fotos y vídeos promocionales, mientras que el 26 de febrero comenzaron las grabaciones. El 11 de marzo, Martín Ortega, el productor artístico del programa, reveló el logotipo oficial en su cuenta de Twitter. El 12 de marzo, durante los comerciales de la miniserie Sandro de América, Telefé estrenó las dos primeras promociones, anunciando el proyecto como "muy pronto" y apareciendo Peterson, Duplaa, Castro y Minujín en ambas. Frases reveladoras "Soy Laura y hace 18 años que estoy casada con Gastón. No me imagino mi vida sin él", decía Carla Peterson en los primeros avances de la nueva tira de Telefé, "100 días para enamorarse", aunque se mostraba bien dispuesta a tomarse unas vacaciones de su pareja. Y en una situación similar estaba su amiga Antonia (Dupláa ). Pero en las nuevas imágenes que se pueden ver de esta producción, ya vemos a las protagonistas ir más allá de su insatisfacción y concretar algunas decisiones, en plena crisis existencial. "Yo estoy harta de ser la mujer invisible (...) me quiero separar", le grita Laura a su marido Gastón (Minujín), con quien además trabaja, mientras Antonia da rienda suelta a lo que siente por un viejo amor (Castro) y escucha las quejas de su actual pareja (Rago). "El matrimonio debería ser como el pasaporte, debería caducar cada cinco años legalmente", le asegura Laura a Antonia, que asiente ante tal afirmación. Luego Gastón le propone a su mujer tomarse un tiempo, pero bajo determinadas reglas para poder ver si pueden recuperar la pareja y tener otra oportunidad.