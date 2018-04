Santiago Vergini: “Duele mucho perder así”

26/04/2018 -

El defensor de Boca Juniors, Santiago Vergini, admitió que "dolió mucho la derrota’"de su equipo ante Palmeiras (2- 0) en la Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. "Dolió la derrota, pero hay que ser optimistas para ir a Colombia a ganar", sostuvo el zaguero.

"Ellos, en una esporádica llegada se pusieron en ventaja en el primer tiempo, cuando nosotros estábamos jugando mejor. Después tuvimos ocasiones de gol que no se pudieron convertir en el segundo, hasta que Palmeiras nos anotó de nuevo", prosiguió en su análisis el ex jugador de Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata.

"Lamentablemente después del 2 a 0 en contra nos desordenamos y no hicimos nada bien, pero ahora hay que levantarse rápido para cambiar la historia", formuló. "Hicimos un partido perfecto porque les marcamos bien a (Cristian) Pavón y (Carlos) Tévez. Y además hicimos circular bien el balón. Pero además nos favoreció que pudimos anotar el segundo tanto cuando mejor estaba Boca", indicó por su parte el entrenador de Palmeiras, Roger Machado Marques.