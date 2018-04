Dady Brieva contó qué tienen en común Los Midachi con Los Carabajal

26/04/2018 -

"Midachi Kindon" es el nuevo espectáculo con el cual, el trío humorístico Los Midachi llegará a Santiago el próximo 4 de mayo para presentarlo, a las 22, en el Fórum.

Dady Brieva, uno de los integrantes del exitoso grupo, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló acerca de esta renovada propuesta que lleva a los espectadores a un paseo por esa galería de personajes delirantes sumado a una impresionante puesta y un despliegue artístico inusual. Y destacó las razones por las que los santiagueños no deben dejar de ir a ver este novel show.

¿Por qué los santiagueños tienen que ver "Midachi Kindon"?

Porque somos fenómeno como lo son Los Carabajal con la chacarera. Los Midachi somos Los Carabajal del humor. La esencia de Midachi está intacta.

Ese fenómeno se nota permanentemente más allá de que ustedes se separan y luego se vuelven a juntar.

No nos separamos para que la gente nos tenga en cuenta después. En realidad, bajamos del escenario. Siempre estamos muy en contacto. Cada vez que nos subimos al escenario seguimos manteniendo la misma fórmula que otrora nos hizo exitosos y nos dio reconocimiento popular. Me parece que eso es fundamental. Volvemos con renovaciones tecnológicas y de números, pero la base es el de la boludez, el de la estudiantina que hicimos ya desde hace 35 años. Esto no es poca cosa. Eso está intacto y es lo que la gente nota y le gusta. Cuando Soda Stereo volvió, la gente quería escuchar Persiana Americana. Nosotros hemos hecho reír a tres generaciones y esto hace que el fenómeno esté garantizado.

Así como la gente quiere escuchar Persiana Americana, de Soda Stereo, ¿hay un personaje en sí que define a Midachi y lo hace más convocante siempre?

Lo que define a Midachi es que hacemos ostentación de una estudiantina que está desdeñada por el establishment intelectual y que es recontra reconocido por lo popular. Nosotros hacemos gala de esa estudiantina. Después, están los personajes que la gente muy bien los recuerda, desde Drácula hasta La Tota y que han sido el bizcochuelo de Midachi durante tantos años. Somos artistas y trabajamos en todo momento y en toda situación social y económica. Cuando subimos arriba del escenario mueren las palabras y la gente va dispuesta a reírse. La gente ya se rio con nosotros. Entonces, ya saben qué vienen a ver.

¿Cómo te sientes al formar parte de un grupo que tiene una esencia y un reconocimiento bien popular?

Es lo que me define. Si tuviera que llenar un formulario pondría: ‘Soy sabalero, santafesino, cómico y peronista’. Ser reconocido como humorista popular es lo que me da la identidad.

¿Se puede decir que Midachi es marca registrada?

Somos un clásico, una marca registrada. El día que se escriba la historia del humor popular en la Argentina vamos a tener algunas páginas.

Enrique Pinti, en uno de sus monólogos solía decir "pasan los Presidentes, los ministros, pero quedan los artistas y quedan los humoristas".

Yo opino igual. Al definir o al juzgar a algún artista en la historia siempre va a tener una mirada más simpática de la que tuvo el mejor de los presidentes. Somos garantía de humor y es tan sencillo como eso. Estamos yendo a Santiago con veintiséis personas, con un camión y con un colectivo de gira. Eso también es un esfuerzo que nosotros hacemos y que no se traslada al precio de las entradas. Seguimos aguantando el mismo precio de entrada del año pasado y salimos a trabajar por todo el país. Hasta noviembre, de miércoles a domingo, tenemos agenda completa.

¿Cuando se suben a un escenario se borran las grietas y perdura la amistad?

La verdad que ese neologismo creado por Lanata (Jorge), grieta, es cosa que no comparto. Nosotros somos antes que todo esto. Nosotros somos antes que el kirchnerismo y antes que el PRO. Los Midachi nació en 1983; así que tiene mucho más historia que esto.