Alejandro Sanz se olvidó del concierto de su hijo y le pidió perdón por Instagram

08/05/2018 -

Como cualquier mortal. Así se mostró el exitoso cantante español Alejandro Sanz cuando, sin temor a las críticas, usó su cuenta de Instagram para pedirle perdón a su hijo Alexander, de 14 años, quien esperó verlo en el concierto de la banda de jazz que integra, pero no lo encontró entre el público.

Consciente de que su ausencia causó tristeza en el adolescente, Sanz decidió mostrar públicamente su falla con la promesa de intentar hacerlo mejor la próxima vez.

"Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. A ser papá no se termina de aprender nunca", escribió en la red social después de haber contado que se le pasó por alto la cita que tenía con su hijo a raíz de su "maldita cabeza llena de cosas de trabajo".

Por supuesto, sus tres millones de seguidores aplaudieron la actitud de Alejandro Sanz, quien tiene una historia especial con Alexander a quien reconoció oficialmente como hijo cuando tenía tres años. El joven es producto de una relación extramatrimonial del cantante con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera.