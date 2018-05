André contó por qué no disfrutaba del éxito

08/05/2018 -

¿Cuál fue el propósito que se fijó cuando decidió escribir su libro "Por lo que usted y yo sabemos"?

Cuando me propusieron desde la editorial Planeta escribir mi biografía me pareció interesante poder un poco transmitir al público, a la gente que me sigue, cómo fueron mis comienzos por ahí con detalles que no los he explicado mucho en otros lugares, y adentrarme un poco en cómo fue el lograr posicionarme, encontrar un sitio en este medio. Además, destaqué las novelas, obras de teatros y películas donde participé para refrescar, para los seguidores míos, parte de la historia, y para otros enterarse de algunos detalles que tienen que ver con mi vida.

A propósito de que hay aspectos que no los ha "explicado mucho en otros lugares". ¿Hay algún aspecto en particular en el cual usted hizo hincapié en esta biografía?

Sí y tiene que ver con aquello de que a pesar del éxito que me seguía acompañando durante años y décadas yo era un inconforme, estaba feliz pero yo quería hacer otra cosa, quería hacer cine, otro tipo de televisión. Mi constante disconformidad no me dejaba disfrutar tanto del éxito que tenía. Esto no lo dije nunca y ahora lo digo en el libro.

¿Hoy disfruta de ese tiempo, de ese momento, de ese sueño?

Totalmente, totalmente porque no me preocupa ya el futuro o lo que va o que viene después de esto. Disfruto de ese momento, de la obra que estuve haciendo. Disfruto, por ejemplo, de este momento que es la difusión de mi libro. Viajo a Asunción (Paraguay) donde se hará la presentación allá (será este jueves 10, en la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos del Centro Cultural Manzana de la Rivera). Disfruto de estos momentos. Ya no estoy preocupado por el rating que uno podrá tener o no o la venta de localidades que habrá en el teatro. Disfruto de mi vida y de esta paz que tengo y por la cual me he esforzado para tenerla y la tengo gracias a Dios.

Suelen decir que el camino a la felicidad está hecho de pequeños momentos. En su caso, ¿cómo es ese camino transitado desde San Bernardino hasta la Argentina?

Describiste muy bien lo que yo también pienso respeto de la felicidad. La felicidad no es algo que dure para toda la vida sino que tiene momentos. Yo he disfrutado de esos pequeños momentos, los sigo disfrutando y, si bien mis padres ya no están, disfruto de mi familia, una familia querida, que me ha acompañado siempre. Disfruto de mis amigos entrañables. He tenido la posibilidad de trabajar con gente muy querible y talentosa. Y esos fueron momentos de felicidad que hicieron para que yo pueda llegar a esta etapa de mi vida.

¿Qué es lo más fuerte que le sucedió al bucear en su infancia e indagar en su pasado para elaborar su libro?

Lo más fuerte es que yo he dedicado gran parte de mi vida a mi profesión porque a la otra parte la he vivido intensamente también en la intimidad. Destaco esa pasión que le puse a mi trabajo y que tuvo como destinatario único el público. Es una pasión puesta al servicio de una profesión y con mucho respeto al espectador, ese respeto que yo recibo de parte de ellos también. Esa es la parte donde puntualizo y que me ha dado la posibilidad de seguir vigente, de que la gente siga interesada en lo que yo hago y eso es una inversión muy valiosa.

¿"Por lo que usted y yo sabemos" es una suerte de continuidad de "Lectura según Justino", el filme biográfico que usted dirigió?

Podría ser porque, en ‘Lectura según Justino’, yo no hablo para nada de mi vocación actoral.