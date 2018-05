Polémica visita de un actor de "La Casa de Papel"

Fotos Enrique "Arturito" Arce se dejó ver en la noche porteña con Belén Francese y Pachano.

08/05/2018 -

Los actores de la "La Casa de Papel" no son pura sonrisa. Y tampoco se esfuerzan por montar ese personaje. Así lo demostró Enrique Arce, el español que le da vida a "Arturito" Román, el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, en la exitosa serie de Netflix, y que sin mediar formas diplomáticas trató de "horrorosa" a una seguidora que lo criticó en Twitter, además de explotar con otro tipo de insultos.

¿Cuál fue el motivo? Durante su visita a Buenos Aires, el actor, que ya había coqueteado por las redes sociales con Belén Francese, se mostró junto a la mediática en varias fotos y, en algunas, hasta tomados de la mano. Las imágenes generaron muchos comentarios, que por su contenido, claramente mezclaban la ficción con la realidad. "Hay que tener hambre para salir con Arturito", le escribió a Belén, una seguidora de Twitter, haciendo alusión al polémico papel de Arce en la serie. "Con Arturito sí, ¡mucho! Con Enrique, no", aclaró Francese.

Pero el tema siguió. "La Francese, mucha mina para ese zapato", posteó la usuaria @susana168, según Clarín; y el español, enojado con su comentario, le respondió: "Contigo si que no me iría ni a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro también. Consíguete una vida, anda, y deja a la gente en paz".

"Arturito" no paró. Cuando otro seguidor, esta vez de Ángel De Brito, lo trató de horrendo, el español no se midió. "Tu puta madre no opina lo mismo, crack", se defendió el actor.

Antes, en una entrevista en "Los Ángeles de la Mañana", Enrique Arce Temple, "Arturito", había explicado que conoció a Belén Francese a través de las redes sociales, y quedó con ella en encontrarse cuando visitara Buenos Aires, de la misma manera en la que quedó en ver a muchas otras personas.

"Estoy soltero. No tengo mujer ni hijos y si he llegado a los cuarenta y pico soltero es porque no soy muy enamoradizo", dijo el actor, que fue vinculado con muchas mujeres en su país, incluso con Mónica Cruz, la hermana menor de Penélope Cruz.

"La ciudad tiene características que no me pensaba. Estoy encantado de estar acá y tengo pensado salir a recorrer e ir mucho al teatro", indicó al respecto Arce, según lo reflejó Clarín, mientras confirmó su participación en la tercera temporada de "La Casa de Papel".

A diferencia de su colega Pedro Alfonso, "Berlín", quien también estuvo de visita en la Argentina, el actor que interpreta a "Arturito" no pretende quedar bien con nadie. Desafió a quienes lo calificaron como un "cuatro de copas" a hacer una escena con él, "si se animan".