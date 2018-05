La madre de Vicuña abrió su corazón a la prensa argentina

Fotos Confesó que admira y respeta a su hijo.

11/05/2018 -

La madre de Benjamín Vicuña no había abierto la boca hasta ahora. Isabel Luco Morandé aseguró que respeta y admira a su hijo por todo lo que ha transitado, sobre todo la dolorosa prueba de la muerte de su hija; y lo que es como ser humano. "Yo me quedo con el ser humano, el padre y el hermano, el hijo y el profesional, y no con el ‘personajillo’ que ha inventado la prensa", contó a la revista Hola. Además reveló algo que nadie sabía. Benjamín le puso el nombre de su abuela materna a su primera hija, Blanca, quien nació el mismo día que su madre, el 15 de mayo.