Darín, claro y contundente: "Voy corriendo si me llaman a filmar en Irán"

12/05/2018 -

El actor argentino, Ricardo Darín, es el protagonista de "Todos lo saben", filme del realizador iraní Asghar Farhadi. Esta película fue la que abrió el 71º Festival Internacional de Cine de Cannes. El prestigioso intérprete, en diálogo con Clarín, aseguró que si Farhadi lo convoca, ni lo piensa. "Pero voy corriendo. Sí, él es de absoluta confianza. Es un placer trabajar con él", aseguró Darín.

Cuando le preguntaron si en que se diferencia Farhadi de otros directores, Darín enfatizó: "En el amor por los actores, tiene un amor por la interpretación... Te dice cosas, te otorga herramientas y reflexiones y comportamientos y vos decís: ni en pedo hubiera pensado eso. Teníamos una escena en la que mi personaje hacía tres días que no dormía. Y tiramos un par de tomas, es más, sentí que tocaba el cielo con las manos. Y me dice "Está bien, pero tenés los hombros demasiado tensos, para alguien que no durmió tres días". Yo estaba sentado como estoy ahora, escuché eso, bajé los hombros y dije "Tiene razón este hombre"".

Mientras tanto, Ricardo espera el estreno de "El amor menos pensado", la comedia romántica con Mercedes Morán. También, con su hijo, "Chino", está armando la de "La noche de la usina", adaptación de la novela de Eduardo Sacheri.