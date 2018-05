18/05/2018 -

Robert De Niro, presente en Marbella con motivo de la inauguración de la versión malagueña de su cadena de hoteles Nobu, en sociedad con el chef Nobu Matsuhisa afirmó en público que "si Donald Trump entra a alguno de mis restaurantes me levanto y me voy", minutos antes de la ceremonia que realizó ante la prensa.

En un momento un periodista presente en la rueda de prensa le preguntó a De Niro qué le serviría al actual mandatario estadounidense si acudiera a uno de sus locales y la respuesta fue: "Me da igual lo que le guste a Donald Trump, porque si entra a uno de mis restaurantes, me levanto y me voy", señaló.

"Es un placer estar en Marbella, siempre me gusta venir a España", agregó quien tuvo su primera aventura gastronómica hace tres décadas en Nueva York con el restaurante Tribeca Grill, con lo que comenzó su sociedad con Trevor Horwell (antes de las cadenas Hard Rock) y con el chef Nobu, a quien admira por su trabajo.

Ubicado en el emblemático complejo cinco estrellas de gran lujo Puente Romano, el hotel "exclusivo para adultos" abrió sus puertas en marzo, un año después de que lo hiciera el Nobu Restaurante & Lounge, el primero del cocinero japonés y de su socio, recordado por "Toro Salvaje" y "Buenos muchachos", en España.