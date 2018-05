Fotos Ivanna Speranza traerá a Santiago al pianista de Luciano Pavarotti

20/05/2018 -

Ivanna Speranza, soprano argentina radicada en Italia desde hace veinte años, confirmó a EL LIBERAL que ya tiene avanzadas las gestiones para traer a Santiago a Stefano Segheroni, prestigioso concertista italiano que fuera el pianista de Luciano Pavarotti. La joven cantante lírica, oriunda de Córdoba y alumna del mismísimo Pavarotti, está en Santiago dictando una Masterclass de Canto Lírico en el CCB. En una entrevista con EL LIBERAL brindó este adelanto y habló de su presente. "Me siento muy feliz y afortunada no sólo por haber tenido la posibilidad de ir a Italia para capacitarme, a lo largo de veinte años, en forma ininterrumpida sino también por poder volver a la Argentina y compartir lo que uno ha aprendido con la gente. Esto es emocionante. Es especial. Ese sentimiento de pertenencia a un lugar es algo que emotivamente nos hace muy bien. Y estoy muy feliz por la gran respuesta que he tenido en Córdoba y en Santiago. Y sigo trabajando. A mi regreso a Italia comenzaré a prepararme para los conciertos que brindaré en Turín y en Bolonia, y posteriormente en Corea del Sur. Y siempre proyectando cosas, para Córdoba y Santiago con artistas internacionales. ¿Cuál de esos artistas te acompañaría para una próxima capacitación en Santiago? Cuando hace veinte años llegué a Italia para estudiar con el maestro Arrigo Pola, que era el maestro de Luciano Pavarotti, conocí al pianista Stefano Seghedoni. Este pianista es hoy un gran director de orquesta. Después fue el pianista de Luciano Pavarotti. Él ha ofrecido su disponibilidad de venir a la Argentina para brindar sus conocimientos. Entonces, si Dios quiere, vamos a trabajar para que próximamente él pueda estar en Santiago para dictar juntos master class y también, especialmente Stefano, podría aconsejar a músicos, pianistas y directores de orquesta de Santiago del Estero. ¿Qué recoges de estos veinte años de camino transitado formándote y cantando? Experiencia de vida, la emoción de la gente y la gratitud de muchas personas. Yo aprecio muchísimo la belleza de la literatura que hay en todo este tipo de música. Entonces, aprecio la nobleza y la generosidad con la que tantos artistas han dedicado tiempo en dejarle algo trascendente a la humanidad. El hecho de recoger esa información y de volverla a transmitir es como mantener viva la pasión, el esfuerzo y dedicación de tanta otra gente.