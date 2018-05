La hija de Eros Ramazzotti, en peligro de muerte

23/05/2018 -

La hija que el cantante italiano Eros Ramazzotti tuvo con la presentadora suiza Michelle Hunziker hace 21 años vive una historia de terror desde el año pasado, cuando alguien anónimo amenazó con arrojarle ácido a su rostro y su familia se vio obligada a contratar un custodio para que la acompañe las 24 horas del día.

Aurora Sophie Ramazzotti quiere trascender al igual que sus padres en el mundo del espectáculo, desde la pantalla de televisión. Pero este glamoroso camino ya comenzó a motrarle sus partes más oscuras. Hace un año que vive con custodia permanente. No puede separarse de su guardaespaldas ni para ir al baño, según reflejó Clarín, porque un correo electrónico anónimo que recibió su madre, le advirtió de un peligro que puede ocurrir cualquier día y en cualquier lugar.

En una entrevista reciente con el diario Il Corriere della Sera, Aurora reveló que su calvario comenzó con una llamada de teléfono de su madre, quien le advirtió que había recibido un correo en el que le pedían determinada cantidad de dinero para no terminar arrojando ácido en la cara de su hija. "Estaba yendo a la universidad y tuve una especie de ataque de pánico", contó la joven al medio italiano. "Mi primera reacción fue mirar a mi alrededor. Después fui corriendo a casa. Un instante antes era una persona libre y desde entonces ya no lo he sido", agregó.

Hicieron la denuncia policial, pero no pasó nada. Por esa razón Michelle Hunziker decidió poner la seguridad de su hija en manos de un guardaespalda que se mudó a vivir en su casa. "Se llama Sergio y con el tiempo se ha convertido en íntimo amigo y en uno de sus grandes apoyos, junto a su novio Goffredo Cerza", reveló la presentadora del tradicional festival de San Remo. Aurora y su madre se acostumbraron a convivir con constantes llamados, cartas sin remitente, palabras hirientes y amenazas permanentes, al que le suman cambios de números telefónicos.

En ese contexto, Aurora es criticada en las redes sociales por aportar datos sobre su día a día, lo que al decir de los otros aumenta su exposición al peligro.

Se sabe que el cantante Eros Ramazzotti también está cansado de este "sinsabor" y no ve la hora de que termine la pesadilla.