Luis Ventura dijo que Gianinna Maradona se reconcilió con el "Kun" Agüero, y la periodista Pía Shaw lo desmintió al aire

24/05/2018 -

"Gianinna Maradona, después del Mundial, se va a instalar en Manchester: vuelve con el Kun Agüero", aseguró, sin dudarlo, Luis Ventura. Y agregó: "Esto lo van a desmentir. ¡Estoy podrido de las desmentidas! Esperemos después del Mundial. En Nordelta saben que el Kun Agüero estuvo mucho tiempo en la casa de Gianinna y con su hijo. Se está reencontrando a nivel familia. Después del Mundial, ella y Benjamín van a Europa".

Y quien le saltó fue su propia compañera, Pía Shaw, con quien, después de haber sido levantado del aire "Infama" integran ahora "Involucrados", el programa que conduce Mariano Iúdica.

"No quiero ser contra de Ventura, pero creo que no es cierta esta información -lo interrumpió Pía-. Él dijo la otra vez que hubo una reconciliación (entre Gianinna y el "Kun"), pero el papá de él me lo desmintió".

Al periodista no le gustaron las palabras de su compañera: "Es muy fácil desmentir cosas de la nada. Yo tengo información y me la banco. Después del Mundial vayan a buscar a Gianinna a ver si la encuentran. El ‘Kun’ no vuelve a Independiente, se queda allá".

Pía también siguió firme en su postura: "Después soy yo la que recibe mensajes de parte del mundo del fútbol diciendo ‘qué le pasa a Luis Ventura que siempre intenta, de alguna manera, dañar a Gianinna’". Todo terminó con una apuesta: el que tenga la información incorrecta deberá pagar una cena para todos los integrantes del programa. Este ida y vuelta se produjo cuando Iúdica le dio el pie a Ventura para contar una "bomba" del mundo del espectáculo que tenía guardada y que, según el conductor, repercutirá en medios de todo el país. "Esta información la tengo yo solo...", anticipó el periodista de extensa trayectoria. .