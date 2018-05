Juan Cruz Sanz reapareció a un mes del escándalo de sus videos

Fotos Juan Cruz Sanz.

Hoy 08:45 -

El periodista Juan Cruz Sanz se retiró por completo de los medios y las redes sociales hace un mes, luego de que se filtraran videos de su intimidad, en donde se lo ve en situaciones muy comprometedoras y consumiendo drogas.

Ahora, el panelista de Cortá por Lozano, publicó una historia en Instagram, con varias frases sobre el perdón y la autoestima.

"No seas tan duro contigo. Sí, te equivocaste. No eres perfecto y está bien. Aprende de esto pero no te castigués. Sé amable contigo, recuperate, sigue adelante y sobre todo, nunca dejés de luchar por tus sueños", fue el mensaje.

Luego, publicó una foto suya sonriendo con el título: "Que la cuenten como quieran. Otra cosa: a la gilada ni cabida #determination #depie #nadaqueexplicar #nadaqueperder #defrente #daleviejo".

Cabe recordar que Sanz se retiró voluntariamente del programa de Verónica Lozano y dijo estar muy dolido con ella porque sintió que lo había traicionado.