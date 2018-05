Rusia, Martín Fierro y la política según el conductor

-

Tinelli destacó también que no irá al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, porque le coincide con la pre producción del "Bailando". Asimismo, confirmó que no asistirá a la entrega de los Martín Fierro, porque estará fuera de la Argentina.

Y también habló de política. "Hoy yo no estoy pensando en ser gobernador, para nada. A mí me conmueve mucho, he colaborado con colegios, y le doy mucho al tema educación, he colaborado con las escuelas rurales también, y con mi ciudad. Yo tengo una fundación que se llama Marcelo Tinelli, con la que colaboramos con un montón de instituciones, y ahora vamos a tener otra que se llama "LaFlia", para englobar un montón de situaciones también", dijo.