Desde Carmen hasta "Fede", Morena y Gisela piden pista

Fotos "Gisela Berger habló con nosotros y nos encantaría tenerla en el Bailando", aseguró Tinelli al referirse a la actual pareja de Daniel Scioli.

27/05/2018 -

Marcelo Tinelli también habló acerca de otras figuras que se rumorean que estarían en el Bailando por un Sueño 2018.

"Carmen Barbieri fue muy buena participante, es la primera ganadora, algún día también puede bailar, yo también tengo un gran aprecio por ella", destacó Tinelli al referirse a la mamá de Federico Bal. En cuanto a Morena Rial, Tinelli resaltó: "Yo personalmente no he hablado con ella, no la teníamos en la lista previa, de momento te puedo decir que no".

En tanto, al referirse a la posible presencia de Gisela Berger, modelo y actual pareja de Daniel Scioli, Marcelo Tinelli indicó: "Gisela Berger habló con nosotros y nos encantaría tenerla en el Bailando". Y los nombres siguen, pero hasta ahora el único asegurado es el de la modelo y periodista jujeña Sofía Jiménez.

Donde también faltan definiciones es en el nombre de quienes formarán parte del jurado. Todo un tema. No se descartó que volvieran Moria Casán, "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito y Marcelo Polino, entre otros. Con respecto de este tema, Tinelli evitó dar nombres y afirmó que "está todo abierto".