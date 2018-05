Secuestraron ropa, documentos y póliza de seguro del sereno Marco René Aguirre

Fotos RASTRILLAJES. Por tierra y aire la policía busca al sereno. Nadie lo vio.

28/05/2018 -

AÑATUYA, Taboada (C). Al cumplirse el duodécimo día de la misteriosa desaparición de Marco René Aguirre (23), la policía secuestró ayer ropa, documentos y una póliza de seguro perteneciente al joven.

El trabajo de la policía, baqueanos y familiares es incesante, pero el sereno no aparece. La zona presenta densos matorrales, que en partes se convierten en tupidos montes.

"Es un sector de difícil acceso, pero donde no se puede rastrillar por tierra, se lo hace por aire", indicó un policía que participa de la búsqueda.

Pasaron ya 12 días de su desaparición. Desde el último contacto que su patrón tuvo el pasado 16 de mayo a las 20.30, transcurrió mucho y la incertidumbre se acentúa.

Personal de la División Criminalística secuestró algunos elementos, como cartuchos, prendas de vestir y documentación del joven buscado, entre ellos una póliza de seguro de vida a su nombre.

De la causa se conoce que los llamados con su empleador eran casi al mismo horario todos los días. "En el lugar hay muy poca señal de telefonía móvil. Los lugareños saben en qué zona ‘agarra’ (señal), y desde ahí se pueden comunicar, pero es una lotería", reconocieron.

Por ello no le llamó la atención a Emannuel Concetti, propietario de la estancia "Don Alfonso", que no pudiera comunicarse al día siguiente, pero sí cuando pasaron los días y no tuvo ningún tipo de respuestas. El 22 se trasladó desde esta ciudad hacia su campo, distante unos 63 kilómetros.

Al arribar, no encontró nada. La casa principal estaba ordenada y no había faltante de ningún elemento. Con un lugareño recorrió algunos kilómetros de las 1.200 hectáreas que tiene el campo, y encontraron a 1.000 metros del casco principal, el teléfono celular de Aguirre y una gorra. Eso le llamo la atención, por lo que de inmediato concurrió a radicar la denuncia en sede de la Seccional 41.

En un primer momento, la fiscal de Añatuya Alejandra Sobrero, dispuso algunas medidas, y dio participación a su par de la ciudad Capital, Sebastián Robles, a quien por jurisdicción le corresponde el caso.

De manera urgente, se afectaron varias divisiones de la policía, Montada, Canes, Investigaciones, Trata de Personas, y drones y helicópteros participan de la búsqueda. La policía también contó con la colaboración de familiares del desaparecido, y baqueados de la zona.

Es mucha la incertidumbre, y con el pasar de las horas circulan cientos de rumores sobre el caso. Lo más cercano fue ayer, que mediante las redes sociales, circuló un audio donde pedían acompañar a la familia por "el fallecimiento de Aguirre, que había sido encontrado sin vida". Esto fue desmentido.

Trascendió, además, que en forma paralela al rastrillaje, personal de Investigaciones de la policía recepta testimonios a vecinos de esa zona.