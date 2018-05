Fotos La santiagueña Ana Paula Logviniuk es Miss Argentina Glam Tour

"Como suelen decir ‘a Jujuy siempre se vuelve...’ y después de tantos años a mí me tocó volver; más grande, con otras personitas y distintas experiencias. Me voy más que feliz y encantada con esta provincia, no solo coronada como Reina Argentina Glam Tour sino que también me llevo los recuerdos más lindos". Así lo exp r e s ó A n a Paula Logviniuk, la joven santiagueña que representó a la provincia en el certamen de belleza Argentina Glam Tour, realizado en Perico (Jujuy). Ana Paula pertenece a la agencia Look Models, de José Antonio. En el concurso nacional desarrollado en Perico compitió con 18 participantes de todo el país que buscaron consagrarse. "Muchas gracias a todos por sus saludos y las palabras de aliento. También quiero agradecer a mi familia y amigos por ser incondicionales", remarcó Ana Paula para luego destacar también a su tía Silvina, quien fue la que la acompañó y "está siempre" para ella. También hizo extensivo su reconocimiento al gobierno de Santiago del Estero y a la Subsecretaría de Turismo provincial "por todos los presentes". Agradeció además a su manager, José Antonio y todo su equipo por estar siempre apoyándola. También hizo mención especial a Gabriel Roca, el organizador del Argentina Glam Tour. "Infinitas gracias a cada participante con las que me llevo una amistad increíble y muchísimas anécdotas para compartir", resaltó la Reina de La Banda y excandidata a Miss Teenager.