"Pampita" le confirmó a EL LIBERAL que no estará en el Bailando por un Sueño

03/06/2018 -

"No llego con los tiempos y son canales distintos. Así que no voy a estar este año en el Bailando". Quien se expresó de esta manera fue Carolina "Pampita" Ardohaín al ser abordada por EL LIBERAL a poco de su arribo a Las Termas de Río Hondo. De esta manera, "Pampita" ratificó que en el 2018 no formará parte del tribunal examinador del exitoso ciclo de Marcelo Tinelli. Cuando dice "son canales distintos", precisamente hace referencia a El Trece, por donde se emite Bailando por un Sueño, y a Telefé, donde ella conduce su propio ciclo "Pampita online". La modelo, quien ya estuvo en la "Ciudad Spa" desfilando en reiteradas oportunidades, participó de una producción fotográfica junto con Juanita Viale en el Museo del Automóvil. Luego, se trasladó al campo del Termas de Río Hondo Golf Club. La conductora dijo que le encanta venir a Las Termas y dijo que se encuentra atravesando un excelente momento en lo personal con su programa. Además, Carolina debutó como diseñadora de ropa infantil. El lanzamiento oficial lo realizó, acompañada por sus hijos como modelos exclusivos, antes de venir a la "Ciudad Spa". "Estoy feliz por lo bien que me va en lo personal (consolidó su pareja con Juan "Pico" Mónaco) y en lo profesional. Estoy muy satisfecha por los resultados que tengo con mi programa "Pampita online" y me siento acompañada por todos", destacó la modelo. También remarcó que es un orgullo para ella venir a Las Termas, "una ciudad a la que vine varias veces a trabajar", para participar de una producción fotográfica. "Estoy contenta por este trabajo y junto con Juanita Viale", consignó la joven. "Pampita" se alojó en el Hotel Amerian Carlos V, Las Termas de Río Hondo. Descansó y disfrutó de los servicios que presta el hotel. Recorrió raudamente la ciudad y luego se trasladó hacia el campo de golf para vivir grandes momentos junto a otras figuras que llegaron ayer en el mismo vuelo en el que vino ella. Entre ellos se destacaron las presencias de la actriz Juanita Viale, del actor Gastón Sofritti y de los periodistas Marcelo Longobardi y Roberto Funes Ugarte.