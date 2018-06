Martín Paz: "Fue un placer trabajar con LAURA Fidalgo"

05/06/2018 -

El cantautor Martín Paz concluyó, en San Miguel del Monte (situada sobre la margen izquierda del río Salado, a 107 kilómetros de Buenos Aires), provincia de Buenos Aires, la grabación del videoclips de "Otoño y flor", una bella zamba de su autoría que incluyó en "Eterno amor", el disco que marcó su continuidad como solista luego de su desvinculación de "Los Manseros Santiagueños".

Y la protagonista del clips fue la bailarina y coreógrafa argentina Laura Fidalgo. "La idea nació desde el principio que sea ella (por Fidalgo) quien forme parte del clip. Por suerte se pudo concretar", destacó Martín en diálogo con EL LIBERAL.

El músico está contento con el trabajo desarrollado por la ex integrante y también ex bailarina del Bailando por un sueño. "Ella actúa y hace algunos pasos en el clip, le da a la historia un hermoso desarrollo", remarcó el hijo de Onofre Paz.

Si bien todavía no lo vimos terminado pero es lo que nos llevamos como impresión", enfatizó Martín a EL LIBERAL.

"Estoy muy feliz por la realización del video. Fue un placer trabajar con una gran profesional como lo es Laura Fidalgo", indicó.

En cuanto a la canción en sí, destacó: "Fue la primer melodía que me salió en esta nueva etapa de solista", recalcó.

"La inspiración fue por la necesidad de escuchar e incluir en el disco canciones nuevas. Y ése fue el puntapié para seguir adelante con nuevas canciones", indicó el destacado compositor e intérprete.

Martín le tiene una confianza ciega a "Otoño y flor", tema que compuso con su colega Juan Carlos Carabajal.

"Ese tema lo hice con Juan Carlos Carabajal y fue muy... , no sé cómo explicarlo. La música me dictaba eso, que era una música para él. Se la envié. Le pregunté: ‘¿Te gusta?’, ‘Sí, mi changuito, me encanta’, me respondió y me consultó de qué quería que hablara, y yo le dije: ‘De lo que vos quieras, porque de lo que hables va a estar bien’. Esa fue la charla. Y me contestó: ‘No sé de lo que voy a hablar, pero sé que se va a llamar Otoño y flor, eso te lo digo ahora’. A los días me pasó la letra, no tuve que corregirle nada... Me encanta ese tema. Y es un honor componer con él, que es uno de los últimos que queda de la época de (Pablo Raúl) Trullenque, ‘Cola’ Ferreyra. Es un gran autor y hay que tenerlo presente siempre", consignó Paz.

Los realizadores de Charly

Al video clip lo realizó con la productora LCN Pro, bajo la dirección de Diego Latorre, la misma con la que trabajó Charly García para su tema "Lluvia" y por el cual ganaron el premio Gardel. La producción estuvo a cargo de Emiliano Ciliberti y la dirección de fotografía fue responsabilidad de Tato Borounian.

Mientras tanto, se prepara para presentar su nuevo disco, "Eterno amor", en La Trastienda (Buenos Aires). Será el próximo 28 de julio.

En este volver a empezar como solista, fueron varias las puertas que se abrieron para Martín. Así como el de La Trastienda, también se prepara para llevar "Eterno amor" por todo el país, y particularmente Santiago para presentar su nueva producción discográfica.

"Yo pretendo, en principio, y trabajo para que la gente pueda emocionarse con una canción... No hago una canción para que sea un éxito. Me interesa que la gente que escuche una canción mía, así no sea de escuchar folclore, le guste; se pueda emocionar, le llegue y le quede algo. Un poco ésa es mi inclinación. Me parece que está bueno que te quede algo", destacó al referirse al horizonte que le dio a su disco.

"Cuando uno va a ver un espectáculo prefiero emocionarme que ver una persona que salta, por ejemplo. Esta buenísimo emocionarse con una canción", remarcó.

"Eterno amor" es el nuevo disco de Martín Paz, con obras compuestas junto a grandes del cancionero popular como Mario Álvarez Quiroga y Carlos Carabajal, y con Jorge Rojas, "Peteco" Carabajal, "Mota" Luna y "Cuti" Carabajal como invitados especiales. Es un disco con un sonido bien folclórica y con nuevas canciones.