Sol Pérez: "Se pudrió todo, estoy otra vez sola"

En las últimas horas, Sol Pérez confirmó que ya no está en pareja con “un jugador de fútbol”. Tras ser señalada como la “tercera en discordia” en la separación de Fede Bal y Laurita Fernández, terminó su historia de amor.

“Vivo sola y el sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo. De ahí me fui al teatro. Es un jugador de fútbol”, declaró la “chica del clima” para despejar dudas sobre su posible relación con el hijo de Carmen Barbieri.

En una entrevista reciente, declaró: “Lamento decirles que se pudrió todo… otra vez sola. Lo juro. Hizo algo que a mí no me gustó. Tenía horarios raros, me decía 'dormí doce horas', no me atiende el teléfono”.

Y cerró: “Cosas que no se las cree nadie. ¿Quién duerme doce horas estando de vacaciones? ¡Nadie! Además, me manda un mensaje cuando se levanta y me vuelve a contestar a las tres horas”.