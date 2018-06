Florencia Peña enfrentó al productor Gustavo Sofovich

09/06/2018 -

El escándalo entre Florencia Peña y Gustavo Sofovich continúa. Polémica en el bar, producido por este último, ganó en el último Martín Fierro y la actriz expresó sus sentimientos en Twitter por este reconocimiento: "¿A esos machos se los terna y se los premia? Una pena". Y Sofovich la había cuestinado. Y ella no se quedó callada: "No me arrepiento de escribir el tuit, pero además no lo dije por una sola persona. No sé por qué cada uno se hizo cargo... debe tener cola de paja. No tengo nada contra el señor, no lo conozco. Pero está bueno evolucionar, no podemos enojarnos con eso. Es un humor del año del pepe".