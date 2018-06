El ídolo del "Oficial Gordillo" es "Pochi" Chávez

09/06/2018 -

Háblanos de este nuevo espectáculo que traerás a Santiago el próximo sábado 23. Lo que me pasa a mí, no sé si le pasará a todos, cuando terminas un show decís "ya no tengo más ideas". Yo dejo todas las ideas en el último show que hago. Y después me empiezo a plantear qué hacer y me agarra mucha angustia. Durante el año voy anotando chistes y algunas ideas y, dos meses antes de fin de año, me siento a escribir el show. "Choriando a lo grande" tiene que ver con un montón de cosas que me ha pasado ahora. "Choriando a lo grande", uno, es porque anduve en Carlos Paz con grandes como Flavio Mendoza y Cinthia Fernández y Pablo Rago. Se lo he "choreao" a Pablo Rago para hacer una miniserie (ver nota aparte). Dos, le "choreo" a la vestuarista de Mahatma para que me ayude en mi show. Y tres, le "choreo" la banda de sonido del espectáculo de Flavio. Así empezó a conformarse este show en diciembre del año pasado y lo terminamos en abril. En mayo lo estrené en Tucumán. Después estuvimos en La Rioja. En Salta estaré mañana (por hoy) y Santiago el 23, que sería la cuarta estación del año. Me gusta el show porque hablo de lo que es chorear. Más allá de robarle los artistas a Flavio, ¿qué rescatas de la temporada que hiciste con él en Carlos Paz en el verano pasado? Destaco la disciplina que tiene el señor Flavio Mendoza para trabajar, un gran laburante, la profesionalidad, la autoexigencia y el ejemplo para laburar. El primero que estaba colgado (en el musical "Mahatma") con dolor o sin dolor era él. Me llevo esa tenacidad para el trabajo que tiene Flavio. Todo esto me llevo de esa temporada y un dolor hermoso de espalda porque, la verdad, nunca en mi vida he trabajado tanto (risas). ¿Y le "choreas" chistes y cuentos a los humoristas consagrados como hiciste con los de Flavio? Le "choreo" a los humoristas, sobre todo a los humoristas de mi época, cuando yo era más chicos: Luis Landriscina, Cacho Garay, Cacho Buenaventura, "El Negro" Álvarez, "El Flaco" Paylos, "Capuchón" González, "El Goma" Contreras y, obviamente a "Pochi" Chávez y tantos otroas. En las anécdotas que yo cuento en primera persona el que sabe de chistes se va a dar cuenta de que hay un montón de chistes "choreados". Lo hago en primera persona y como si fueran míos. ¿Qué encontraste en los chistes de "Pochi" Chávez, que se lo "choriaste" para que formaran parte de tu nuevo show? El "Pochi" Chávez, creo que ahora se le llama "standapero", fue uno de los primeros "standaperos" del norte contando esas historias que uno no sabe si es verdad o es mentira con su personaje del "Cunshi" Díaz. Hay un pequeño homenaje que le hago al "Pochi" y al "Cunshi". Me parece una genialidad como hacia el "Pochi" Chávez para insertarnos en Santiago del Estero, en Quimilí o cuando el "Cunshi" iba a Buenos Aires y volvía. Te lo contaba y uno estaba ahí con él. El año pasado, cuando conducía un programa de TV en Tucumán, lo traje al "Pochi". Estar con él ha sido una gran experiencia y un sueño cumplido para mí de poder homenajear a mi ídolo. Es un grande. ¿El "Oficial Gordillo" te ha generado algún problema con la policía de tu provincia? No, vos sabes que no. Yo pensaba que iba a tener muchos problemas. Policía que se me acercaba me decía (y pone la voz que identifica a su personaje) "así son, así son". Una sola vez, cuando recién empezaba, en alguna fiesta o festival, algún policía me miraba medio feo, pero no me decía nada o me decía, más en broma que en serio, "eh, cómo nos haces quedar mal vos". Y un día me contrató la policía de Tucumán y así sanamos las heridas el año pasado cuando me contrataron para el Día de la Policía. Había 3500 policías. Hice el show tal cual lo concebí desde un principio. Me la jugué y fueron aplausos, fotos y cosas hermosas que yo esperaba. Esa es la verdad.