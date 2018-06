Ricky Martin quiere libertad sexual para sus hijos

14/06/2018 -

Después de haber confesado públicamente su homosexualidad, el cantante puertorriqueño Ricky Martin ha recalcado en varias oportunidades la felicidad que le dio haber "salido del armario" y que lo haría de nuevo porque "se siente increíble".

En el marco de esas declaraciones y durante una entrevista con Good Morning America, de la ABC, Ricky fue consultado sobre Mateo y Valentino, de 9 años.

"No sé... Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay", admitió. Y explicó la razón de su deseo. "La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte", reflexionó.

Además rememoró aquel día en el que sorprendió al mundo entero con su confesión. "Yo siempre digo esto: Quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de enviar... después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo. Para aquellos que estén luchando por su identidad les digo que todo va a estar bien", aconsejó.