Las diferencias que mantienen Flor de la V y Jorge Lanata se dirimirán en la Justicia

19/06/2018 -

El enfrentamiento entre Jorge Lanata, el periodista y conductor de "Periodismo para todos" y la capocómica Florencia de la V es de vieja data. Lo nuevo es que ahora el conductor le envió una carta documento a la panelista de Los Ángeles de la Mañana, para que aclare lo que dijo sobre los sobres que recibía para mantener una postura periodística, o pida perdón.

La también conductora había lanzado esa afirmación en respuesta a una opinión de Lanata sobre su sexualidad. "La verdad, Jorge, lo que vos pienses de mí me tiene sin cuidado. Lo que sí yo pienso de vos es que sos un cagón, eso es lo más importante. Se te cayó la boca hablando de Cristina,, ahora el país está a punto de explotar... Tenés mucho para tratar... y venís a hablar de mí. ¿Y sabés lo que se nota? Los sobres. Por que sos así, te pagan y te callás la boca", dijo en su programa.

Algunos señalan el año 2014 como el inicio de las sucesivas peleas mediáticas. En aquella oportunidad Florencia había recibido su DNI de mujer, y Lanata opinó: "Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’; disculpame: ‘No sos madre, en todo caso sos padre".

El cruce se reavivó cuando Lanata volvió a hacer referencia a la sexualidad de De la V en su programa radial. "El hecho que tuviera documento como transexual, no lo... no la volvía mujer. Eso sí, claro, es que no es mujer es transexual. Lo digo con respeto a los transexuales. Pero me parece que un transexual no es una mujer. Un transexual es un transexual".