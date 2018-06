Charlize Theron se deja conmover por el comportamiento humano: "Soy observadora, me encanta mirar a la gente"

22/06/2018 -

La inquietud de Charlize Theron la ha llevado del cine de acción con "Atomic Blonde", a la comedia negra con "Gringo" y ahora al drama íntimo con "Tully", pero la actriz subrayó que lo que más le atrae de la interpretación es examinar y estudiar la conducta de la gente.

"Creo que lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo llegar a explorar el comportamiento humano y que lo puedo hacer tan honestamente como elija hacerlo", dijo Theron en un encuentro con los medios en el que participó Efe.

"Siempre he sido observadora, me encanta mirar a la gente. Y algunas de esas cosas que quizá no son muy atractivas, esas cosas que quizá no están muy aceptadas, son siempre las cosas del comportamiento humano que no me asustan y que no me ofenden. Casi me río de ellas un poco", añadió.

Theron da vida a una madre en crisis y a punto de derrumbarse en "Tully", adonde encarna a Marlo, una mujer que acaba de ser madre por tercera vez y su vida se precipita hacia la depresión hasta que aparece, por sorpresa, Tully (Mackenzie Davis), una joven niñera que, como una Mary Poppins "hipster", le hará replantearse todo.

Con un pie en el drama y otro en la comedia, "Tully" reflexiona sobre temas como la maternidad, la depresión posparto, la crisis matrimonial y los desafíos de la vida adulta desde la mirada de una madre que nada tiene que ver con la imagen idílica que se vende sobre lo que supone tener hijos.

Theron, que tiene dos niños, ironizó sobre esas "madres Instagram", que parece como si salieran "de una campaña publicitaria de maquillaje" cuando van a acompañar a sus hijos al colegio. "Simplemente, no creo que sea real. Incluso cuando lo ves en una foto es tan inviable...", dijo.