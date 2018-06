More Rial: "Vivo porque Ventura me paga un sueldo mínimo"

Hoy 21:21 -

En las últimas horas, durante una entrevista, More Rial contó que sobrevive gracias a que Luis Ventura le da un sueldo mínimo. Asimismo, contó que no tiene relación con su padre ni su hermana Rocío.

“Estoy sola, no tengo ni madre ni padre. Vivo porque Luis Ventura es el que me da trabajo y un sueldo mínimo por mes, porque no tengo laburo ya que me cerraron todas las puertas”, aseguró la jovencita.

Y agregó: “Tengo personas cercanas, pero estoy sola. Estoy en juicio con JR (Jorge Rial), no lo puedo nombrar porque tengo bozal legal. Con mi hermana no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana”.

Por último, habló de su novio: “Estoy separada de Facundo. En principio le había pedido un tiempo y él me dijo que no creía en los tiempos, lo que para mí significa quiero estar con otras. Yo lo dejé”.