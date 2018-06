28/06/2018 -

Mati es un niño de 10 años que está internado en el Cepsi por una leucemia. El pequeño tiene un sueño: reunir las figuritas que le faltan para completar el álbum del Mundial Rusia 2018. Por aquello que "no hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos" (Séneca), un grupo de personas, a través de la red social de Facebook, ha iniciado una campaña para hacer realidad el sueño de Mati, que espera del noble gesto de los santiagueños.

Bajo el lema "Ayudemos a Mati a completar el álbum", varias personas están en la tarea de hacer posible que Mati se reúna con todas las figuritas y así completar su álbum.

"Si tienes algunas figuras repetidas o quieres regalarle alguna llégate por el Servicio de Nutrición del Cepsi", es la invitación que formulan quienes quieren llevarle esa alegría al pequeño de diez años.

"Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su recompensa", dice el poeta libanés Khalil Gibrán.

Y es con esa premisa con la que se embarcaron para que Mati alcance con su objetivo.