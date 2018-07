Susana Roccasalvo se diferenció de Yanina Latorre

04/07/2018 -

La mala relación entre Susana Roccasalvo y Yanina Latorre parece ir "in crescendo", desde que ambas dejaron de compartir un programa de espectáculos en Canal 9.

Esta vez fue la conductora de "Implacables", quien le lanzó un palito a Yanina cuando en el programa radial de Ulises Jaitt le preguntaron si perdonaría una infidelidad. "Nunca perdoné una infidelidad", confesó, aunque admitió que a ella sí le fueron infiel. Y aprovechando su negativa, el conductor indagó su opinión acerca de las parejas de famosos que son infieles y que deciden seguir juntos, como el caso de Diego Latorre y Yanina.

Y Roccasalvo apuntó: "Eso va en el estómago que tiene cada uno. Para mí, después de una infidelidad no hay vuelta atrás, yo no creería nunca más".

Sobre los comentarios que Yanina le dedica cada vez que tiene oportunidad, Susana señaló: "Bueno, eso es un tema de ella. Me insulta porque no tiene formación para hablar de otro tema. ¿Si me tomaría un café con ella? Dejémoslo ahí, yo no tomo café con gente que no me cabe".