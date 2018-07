Solá rechazó la propuesta de sumarse a la segunda temporada de "Un gallo para Esculapio"

Fotos MIGUEL ÁNGEL Solá produce y protagoniza en la Argentina la obra "Doble o nada" con su mujer Paula Cancio.

13/07/2018 -

"Me ofrecieron dos capítulos en ‘Un gallo para Esculapio 2’ y no me gustó la idea de ese personaje para entrar yo a la televisión". Con esta frase, Miguel Ángel Solá explicó por qué rechazó la propuesta para sumarse a la segunda temporada de la miniserie que se llevó el Martín Fierro de Oro 2018.

Y agregó: "Después de haber hecho miles de brillantes personajes no podía entrar con un personaje de dos capítulos. Eso no me gustó. Ojalá vuelva a la tele o al cine. Yo no me niego. Tengo 68 años y muchas ganas de seguir haciendo buenos trabajos. Nunca defraudé a nadie, nunca engañé a nadie", aseguró en una entrevista radial con "Todo por hacer", de Radio 10, que conduce Jorge Lafauci.

Por otra parte, se refirió a las pocas ofertas laborales que recibe de productores argentinos. "No quiero entrar a pensar por qué no me llaman. La verdad no me llaman para trabajar", dijo, e irónicamente comentó: "Quizás no saben que estoy acá en el país".

Solá recordó que otro colega también vivió el "no ser reconocido" en la Argentina. "También Alcón pidió alguna vez que le den trabajo. Pero eso no debe ser así", se lamentó Solá, cuya última película argentina fue "El último traje", de Pablo Solarz, la cual se estrenó a principios de año. "(Esa película) Me cayó por casualidad porque ese personaje era primero para Héctor Alterio y después para Pepe Soriano, pero ellos no podían. La verdad que no me ofrecen trabajo acá", dejó en claro Miguel Ángel.

En la Argentina está protagonizando la obra "Doble o nada".