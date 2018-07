Fotos CONFIANZA Agustín Rossi es del agrado del DT y por ahora se perfila para mantenerse como arquero titular.

15/07/2018 -

A pesar de que tiene todas las posibilidades para seguir siendo el arquero titular de Boca en el importante semestre que se viene, Agustín Rossi todavía tiene en mente la posibilidad de tener que competir por la titularidad con otro arquero de renombre.

Pese a que lo de Gerónimo Rulli está caído y no quedan candidatos, el ex Chacarita se mostró preparado para lo que venga.

"Más allá de que venga un arquero o no, uno tiene que entrenar para uno mismo. Si llega uno importante no voy a bajar los brazos por eso, seguiría entrenando para actuar de la mejor manera cuando me toque", dijo el uno, desde Estados Unidos, en ESPN cuando fue consultado acerca de su actualidad.





A pesar de su irregular rendimiento, su último campeonato ganado con Boca le dio algo de alivio para encarar lo que viene sin tanta presión.

"Cuando empieza un torneo nuevo, uno arranca a la par de los compañeros. Me tocó terminar atajando y uno tiene algo de tranquilidad pero nunca hay que relajarse", advirtió quien para Guillermo Barros Schelotto será el titular tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.





Interés por Barrios

Después de haber disputado el Mundial con Colombia, los ojos de algunos equipos europeos se fijaron en Wilmar Barrios, que desde hace rato mantiene un buen nivel en Boca.

Los que parecen más interesados son el Tottenham, que habría hecho una oferta irresistible para quedarse con el mediocampista, y el Chelsea, que mostró sus ganas de realizar un fichaje en el próximo mercado de pases, pero que el traspaso sea en enero.





Así lo confirmó Daniel Angelici, presidente del Xeneize, en diálogo con TyC Sports. Ante la pregunta de si los sondeos del equipo que dirige Pochettino eran ciertos: "Es una gran posibilidad. Obviamente, si se va, se va en diciembre".





El colombiano tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, aunque el dirigente explicó que el monto alto es sólo para evitar que el jugador se vaya en medio de una competencia importante.