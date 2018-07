Las sensuales fotos de Pampita en las playas de Ibiza

Notas Relacionadas

Hoy 16:11 -

Mientras aquí estallaba el escándalo, Pampita decidió escaparse. Renunció a su propio programa, argumentó que no se sentía cómoda en la conducción de Pampita Online y viajó a España. Primero, acompañó a Antonio Banderas en la promoción de sus fragancias. Luego, lejos de decidir regresar a Buenos Aires, volvió a armar las valijas y aterrizó en Ibiza. ¿Para qué? Para vivir unos días a puro relax.

Sin dudas, Pampita buscaba escaparse de su crisis sentimental. Es sabido: las cosas con Pico Mónaco no están nada bien. De hecho, se habrían separado en términos no tan buenos... Por eso, no dudó en ponerle un stop a la situación. ¿Cómo? Buscando la paz lejos de su país. Desde las playas más bellas de España, Carolina comparte sensuales fotos en bikini. "Todo lo que necesito", expresó sobre esta paradisíaca escapada veraniega.

Desde las playas más bellas de España, la modelo compartió sensuales fotos en bikini. "Todo lo que necesito", expresó sobre esta paradisíaca escapada veraniega.





