Instagram delató a Jimena Barón

19/07/2018 -

Mientras circulan imágenes de Jimena Barón y Rodrigo Romero, el joven que interpreta al "Potro" Rodrigo, en Brasil, y crecen las especulaciones sobre un nuevo romance, la exesposa del joven actor aseguró que se dio cuenta de la nueva relación gracias a las historias de Instagram.

"Yo ví unas historias (en Instagram) de Jimena con un buzo que le había regalado yo, después vi una foto de Jime en la cama de Rodrigo. Entonces, ahí le pregunté y me fue sincero. No sé cuándo empezó esta relación, lo que vi fue hace dos o tres semanas. Las preguntas se las hice cuando vino él acá (Córdoba) Él me comentó del viaje", le contó Macarena, a Ángel De Brito, en comunicación telefónica desde Córdoba, adonde vive con los dos hijos pequeños del actor, Ryan y Romeo.

La ex del cordobés agregó. "Con Rodrigo estuvimos juntos seis años, casados legalmente. No me sorprende el viaje, yo lo sabía. Hace dos semanas él estuvo en Río Cuarto. Vino a disfrutar a los nenes, y hablamos...".

Cuando Ángel de Brito le preguntó si veía futuro en este incipiente romance, Macarena fue categórica: "Esto no lo veo como un romance. Es como que pasan un rato en la cama, nada más. ¿Si nosotros vamos a volver? No sé, nosotros ya tuvimos una separación. Los dos seguimos enamorados. No cortamos la relación, nos distanciamos. A Jimena no la conozco, pero no tengo nada en contra de ella... Pero esto no es un ‘Rodrigo andá, encamate con cualquiera y después volvemos’. Yo le dije a él que Jimena se quedó enamorada de su cama... Él es muy mujeriego".

La joven cordobesa también se reveló como una mujer celosa, lo que la llevó a tomar distancia de su marido hace un par de meses. "Yo soy muy celosa, no me iba a aguantar el tema de las chicas (por el debut en el cine). Hace dos meses que estamos separados. Nos separamos por los celos y la exposición. Yo no sospechaba nada. Con Rodrigo tenemos una relación hermosa", remarcó.

A Rodrigo Romero le llegó la gran oportunidad de su carrera cuando lo eligieron para darle vida al cuartetero, "El Potro" Rodrigo, en la pantalla grande.

Y fue en el set de filmación adonde conoció a Jimena Barón, ya que ella interpreta a Marixa Balli, uno de los amores de Rodrigo Bueno.