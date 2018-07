Nancy Dupláa contradijo a Pablo Echarri sobre Natalia Oreiro

19/07/2018 -

Durante una entrevista, Pablo Echarri aseguró que no volvería a trabajar con su expareja, Natalia Oreiro porque su actual mujer, la también actriz Nancy Dupláa no lo dejaría.

Ahora, fue la protagonista de la exitosa telenovela "100 días para enamorarse" quien dio su punto de vista sobre esa suposición.

"Antes que nada quiero decir que ni yo ni nadie le puede decir a Pablo qué hacer y qué no. Por supuesto que no tendría problemas en que trabajasen juntos. La verdad es que la posibilidad laboral nunca se dio y así y todo estamos hablando de eso. ¡Y además pasaron 20 años!", señaló Nancy, en diálogo con la revista Pronto.

Si bien contradijo a su esposo, en que ella "sí lo dejaría", coincidió en lo que respecta al morbo que causaría en el público.

"Imposible, porque sería abrir una caja de Pandora...No pondría en peligro mi relación con Nancy (Dupláa) por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría", había dicho Echarri.

Y Nancy fue por el mismo camino: "Imaginate si llegaran a trabajar juntos, ¡se diría de todo! Sería tremendo. Desde ese lugar sería complicado. Yo podría trabajar con Natalia, Pablo también, pero hay que estar dispuestos a bancarse todo lo que dirán si eso sucediera", advirtió.

Y agregó: "Sería un quilombo infernal. Habría que estar dispuestos al qué dirán. Y creo que yo no miraría el programa".

Pablo Echarri y Natalia Oreiro fueron pareja en la vida real, entre 1993 y 1998. Trabajaron juntos, después se separaron. Él rehizo su vida amorosa con Nancy Dupláa y ella, con Ricardo Mollo, el líder de Divididos.

Nancy Dupláa aprovechó la pregunta sobre la hipotética posibilidad de que su esposo volviera a hacer pareja, en una ficción, con una ex, para remarcar el cariño que quedó entre ellos. "Quiero contar que no hay ni una vez que Pablo me haya hablado mal de Natalia. Fue un amor que se terminó en su momento, en muy buenos términos. Jamás dijo algo malo de ella, al contrario, siempre habla con mucho cariño", puntualizó.

Incluso, Nancy, dejó entrever que hay una buena relación entre ella y la ex de Echarri. "Nos cruzamos tres o cuatro veces y siempre fue muy amorosa conmigo y yo también con ella. La familia de Pablo le tiene mucho cariño a Natalia. Fue un amor lindo que un día dejó de existir. Pero entiendo que haya morbo", comentó.