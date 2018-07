Fotos Franco Ramírez le da pelea al trabajo infantil

Franco Ramírez, desde "Tupinami", su primer disco, hasta "Pueblan pájaros", el último, revalidó su condición de cantor popular y comprometido con causas sociales que van desde su lucha en contra del trabajo infantil hasta la defensa del medio ambiente, sin olvidar por ello la reivindicación de su tierra, de la chacarera, de la guaracha, su esencia. Toda su lucha por estas causas se potenció en "Donde se espeja la luna" y "De barrio", sus otros dos discos, pero en "Pueblan pájaros" va más allá porque remarca su compromiso con las Madres y con las Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes dedicó "En marzo". También se expresa en contra de todo tipo de violencia y su amor por Santiago del Estero. No en vano incluyó "Sí, soy santiagueño", de Pedro Navarrete. Franco estuvo ayer en los acústicos con los que Radio Panorama celebra el aniversario de Santiago. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL reveló que fue nombrado Embajador Ladrillero por el Sindicato de Ladrilleros de la Argentina, una responsabilidad que lo llena de orgullo por cuanto se pone al frente de una campaña en contra del trabajo infantil. "El Sindicato de Ladrilleros de la Argentina me nombró Embajador Ladrillero bajo el lema ‘No al trabajo infantil’. En principio es una responsabilidad muy grande", destacó en su entrevista con EL LIBERAL. "Después, me ha causado un impacto las estadísticas sobre tanto laburo ilegal y niños sometidos. Niños que no pueden ir a la escuela porque están trabajando en hornos expuestos a complicaciones de salud y que son bastante ‘heavy’ (pesado)", aseguró. "Entonces, a partir de eso, es una responsabilidad muy grande de tener que llevar, a conciencia, este lema del ‘no al trabajo infantil’. Próximamente, voy a estar en el sur de la Argentina realizando esta tarea", enfatizó. "La idea es generar conciencia y tratar de que no se haga más, de que todo esté bajo la ley, que haya un control estatal sobre los privados que están esclavizando a niños. Básicamente eso", aseguró el cantautor santiagueño. Y destacó que en virtud de toda esta evolución que ha experimentado desde cuando empezó a cantar, a los 13 años de edad, hasta sus 30 años actuales, lo ha hecho tener "los pies bien en la tierra. Siento una madurez artística que está ahí aflorando, producto de andar mucho. Mi primer disco salió cuando tenía 13 años. A partir de entonces empiezo a recorrer, a viajar mucho, a conocer gente. Todo eso me ha nutrido mucho. Siento que estoy en una etapa de madurez con 30 años y con muchos proyectos. Siento que lo personal está enriqueciendo a lo profesional. Eso me hace sentir más seguro, tranquilo y lo disfruto en este presente".